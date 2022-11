Viviane Araújo com o filho Joaquim no colo - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo com o filho Joaquim no colo Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 15:57

Rio - Os famosos estão no clima para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira. Viviane Araújo não ficou de fora e empolgou os seguidores ao publicar no Instagram um registro do filho Joaquim, de 2 meses, uniformizado com a camisa verde e amarela.