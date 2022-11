Vera Gimenez relembra romance com Erasmo Carlos - Reprodução do Facebook

Publicado 24/11/2022 12:43

Rio - A atriz Vera Gimenez, de 74 anos, revelou, através de uma publicação do Facebook, que viveu um romance com o cantor Erasmo Carlos na época da Jovem Guarda. A mãe de Luciana Gimenez relembrou o relacionamento dos dois ao lamentar a morte do Tremendão, aos 81 anos, na última terça-feira, no Rio.