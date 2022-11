Anitta e Lexa abrem o álbum de fotos de viagem ao Japão - Reprodução/Instagram

Anitta e Lexa abrem o álbum de fotos de viagem ao JapãoReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2022 22:48 | Atualizado 24/11/2022 22:48

Rio - Anitta e Lexa usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar registros de uma viagem que fizeram juntas ao Japão. Nas fotos e vídeos compartilhados pelas cantoras no Instagram, as duas aparecem cercadas por outros amigos enquanto passeiam pelo país asiático.

fotogaleria

"A natureza é perfeita, assim como a vida", escreveu a Poderosa, na legenda da postagem. Enquanto isso, Lexa aproveitou para se declarar aos amigos: "Vivendo intensamente do jeito que eu amo… Obrigada por essa viagem, amigos, tá sendo demais", disse ela.

No último domingo, Anitta se consagrou como a primeira brasileira a conquistar o American Music Awards, vencendo a categoria "Melhor Artista Feminina Latina"."Primeiramente queria agradecer todos os meus fãs, vocês são incríveis e sem vocês, e todos meu país, o Brasil, eu não estaria aqui hoje. É a primeira vez que temos um brasileiro vencedor aqui. Segundo, queria agradecer meu time e minha família e a mim mesma, que trabalhei tão duro", declarou a cantora, em seu discurso de agradecimento.

Confira: