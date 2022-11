Preta Gil se recupera de cirurgia e anuncia bloco de Carnaval em 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2022 22:48

Rio - Preta Gil precisou passar uma cirurgia no joelho recentemente e, enquando se recupera em casa, contou uma novidade aos seguidores. A cantora afirnou que já está cuidando de todos od preparativos para o "Bloco da Petra", que está mais do que confirmado em 2023.

"Eu e Estrela (sua cachorrinha) fazendo pose para o papai Rodrigo Godoy! Toda trabalhada no laranja pra dizer que estou me recuperando da cirurgia do joelho, me cuidando, quietinha em casa e acolhida de muito amor", escreveu ela.



"Em breve, joelhinho 100%, pois o Bloco da Preta 2023 vem aí!", anunciou a cantora.