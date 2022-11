Rafa Kalimann rebate críticas sobre tamanho de sua testa - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann rebate críticas sobre tamanho de sua testaReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2022 14:08

Rio - Rafa Kalimann fez um desabafo nas suas redes sociais, nesta sexta-feira (25), após sofrer, mais uma vez, duros ataques contra sua aparência. A ex-BBB contou que durante uma live a trabalho, recebeu uma enxurrada de comentários ofensivos sobre o tamanho de sua testa.

"A gente não pode normalizar isso, porque tem gente que sente e sofre. Primeiro que se trata de uma questão da minha aparência. Segundo que é algo que não vai mudar, e não tem porque mudar. E terceiro que é algo muito bem resolvido pra mim", começou Rafa.



A influenciadora revelou que já sofreu com essa insegurança no passado. "Pra mim, já foi um lugar de muita dor, de muita insegurança. Eu deixei de usar rabo (de cavalo) puxado pra trás durante toda a minha adolescência por conta de pessoas como essas. E isso, ainda bem, com muita sabedoria e maturidade, foi superado por mim", explicou.

"Mas tem muitas outras meninas que ainda enfrentam o desafio de se aceitarem tendo a testa grande. O que não é problema nenhum. Pelo contrário, é uma característica como qualquer outra. Quando eu vi esses comentários durante a live, eu senti um incômodo muito grande. Me dói porque eu consigo me ver e me colocar no lugar de outras mulheres que têm essa insegurança", completou ela.