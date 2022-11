Chris Brown promete se apresentar no Brasil em breve - Reprodução / Instagram

Chris Brown promete se apresentar no Brasil em breveReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2022 18:54

Rio - Chris Brown usou as redes, neste sábado, para anunciar as datas de sua nova turnê, a "Under The Influence Tour", que começará na Europa, em fevereiro de 2023. No Instagram, o cantor de 33 anos aproveitou para dar esperança aos fãs brasileiros ao afirmar que também trará suas apresentações para o Brasil.

fotogaleria

"Japão, Austrália e Brasil... Eu não esqueci de vocês… Apenas posso dizer que estou indo", disse o rapper via stories. O cantor veio ao Brasil pela primeira e única vez em 2010, onde passou por Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

No Twitter, inúmeros internautas vibraram com a possibilidade de assistir a um show do rapper ao vivo. "Estou pronto para isso!", disse um fã. "O rei está vindo!", comemorou outro. "Comecei a juntar [o dinheiro] já", afirmou uma usuária. "Meu momento chegou!", celebrou outra.

Figura complexa

Em 2009 Chris Brown foi acusado de ter agredido fisicamente à sua ex-esposa, a cantora Rihanna. A agressão ocorreu em uma festa pré-show e a artista chegou a ser hospitalizada para tratar dos hematomas.

No documentário sobre sua vida, gravado em 2017, o rapper admitiu ter batido em Rihanna e relembrou a briga que fez com que a cantora parasse no hospital. "[...] eu lembro, ela tentou me chutar, mas aí eu realmente acertei ela. Com o punho fechado, eu dei um soco, e isso rasgou o lábio dela. Quando eu vi, fiquei em choque. Pensei: 'Merda, porque eu bati nela assim?'", disse Chris Brown.

Ao decorrer da obra, o cantor alegou que os dois tinham uma relação tóxica, que acabou de vez em 2013. "Nós brigávamos, ela me batia, eu batia nela, nunca foi tudo bem. Quando eu subia no palco, eu tinha arranhões no meu rosto e falava que havia caído. Se você tem um machucado ou hematoma, você põe maquiagem", disse ele na ocasião.