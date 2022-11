Galvão Bueno passeia com a mulher, Desirée Soares, em Doha, no Catar - Rprodução/Instagram

Galvão Bueno passeia com a mulher, Desirée Soares, em Doha, no CatarRprodução/Instagram

Publicado 26/11/2022 13:47 | Atualizado 26/11/2022 13:48

Rio - Galvão Bueno está no Catar para a Copa do Mundo 2022, mas nem tudo na vida é trabalho. O narrador, conhecido por sua voz inconfundível nos jogos da Seleção, aproveitou a folga para conhecer os pontos turísticos de Doha com a mulher, Desirée Soares.

fotogaleria

"Passeio com meu amor, Desirée, por Doha", escreveu ele na legenda da publicação com diversas fotos turistando pelo país sede do mundial. "Foi uma tarde super agradável. Tudo muito lindo aqui", disse Desirée em outra publicação, em um vídeo mostrando as luzes da cidade.