Luís Roberto volta a repercutir com meme do primeiro jogo da Copa do Mundo - Reprodução / TV Globo

Luís Roberto volta a repercutir com meme do primeiro jogo da Copa do MundoReprodução / TV Globo

Publicado 26/11/2022 20:18 | Atualizado 26/11/2022 20:23

Rio - Luís Roberto voltou a viralizar na web, neste sábado, após repetir o meme que repercutiu no primeiro dia da Copa do Mundo de 2023. Durante a transmissão do jogo entre Argentina e México, o narrador brincou, ao chamar novamente, a banda britânica Coldplay de "Cudplay".

fotogaleria

"Vou caprichar na pronúncia hoje tá, para não virar meme. 'Cudplay' para a galera", disse o jornalista, bem-humorado, no intervalo da partida. Em resposta, Felipe Andreoli chegou a brincar com o veterano em uma passagem ao vivo. "Salve, salve, Luis Roberto... Você gosta, né?! Você gosta de um 'cude play' que eu sei...", comentou, aos risos.

Nas redes sociais, internautas aproveitaram para brincar com a situação. "Não aguento, toda vez que o cara mete um 'Cudplay', meu espírito de quinta série volta", admitiu um usuário. "Luís Roberto soltou a pérola 'Cudplay' de novo (risos). Voltou com tudo", escreveu um perfil voltado para futebol. "Luís Roberto falando 'Cudplay' depois de prometer caprichar na pronúncia... Ele é absurdo!", enalteceu um fã.

não guento toda vez q o cara mete um CUdplay meu espirito de quinta série volta — tom filho (@prazertom) November 26, 2022

Luís Roberto soltou a pérola Cudplay de novo kkkkkkkkkkk



Voltou com tudo. — Futmais | Menino Fut (@futtmais) November 26, 2022