Paulo André participou do ’Lady Night’ - Reprodução/Multishow

Publicado 26/11/2022 12:54

Rio - Paulo André ficou numa saia justa durante o programa da Tatá Werneck. O ex-BBB participou do "Lady Night", no Multishow, junto com os amigos e parceiros de reality, Pedro Scooby e Douglas Silva, e a apresentadora quis ressuscitar algumas histórias.

Entre muitas brincadeiras, Tatá perguntou para PA sobre Jade Picon, com quem ele manteve um relacionamento amoroso na casa do "BBB". Muito sem graça, o atleta logo se explicou. "A gente conversou e vimos que estávamos em momentos diferentes. Seria muito difícil e a gente optou por ficar só na amizade. E isso iria acontecer consequentemente, então é isso que importa...", contou ele.



PA revelou ainda que ele e Jade chegaram a ficar após o "BBB 22". "Então há esperança", brincou a apresentadora.