De luto, Fernanda Passos desabafa sobre saudade de Erasmo CarlosReprodução / Internet

Publicado 26/11/2022 18:05

Rio - Fernanda Passos, a viúva de Erasmo Carlos, voltou a desabafar sobre a falta que sente do cantor, que faleceu aos 81 anos, na última terça-feira. No Instagram, ela expressou seus sentimentos de luto e admitiu que chegou a ligar para um dos filhos do artista, a fim de matar a saudade que sente dele.

"PC e eu fomos te buscar, acordei sem despertador na hora certa... Ouso dizer que você me chamou. Liguei para o PC e ele chegou aqui. Pensei: 'Porque tão bonito?', como você dizia para ele", iniciou a pedagoga.

"Hoje não tinha trânsito e chegamos lá rápido, perguntei e friamente me pediram um recibo. Entreguei. Esperei em uma sala e eu vi PC chorar. Chamaram o responsável, me levantei e ele pediu documento para deixar você ir comigo", relembrou Fernanda, dando a entender que Erasmo foi cremado.

"Perguntei: 'Ele era tão grande, como coube aqui?'. A resposta dele me calou. Me sentei e te abracei, senti que era você, te molhei de lágrimas e me incomodei quando te colocaram numa sacola", acrescentou ela, que afirmou ainda este sábado ter telefonado para dois dos filhos de Erasmo, como forma de matar as saudades.



"Hoje liguei para o Gil, para o Joilson... Revisitei mais fotos e vídeos. Que consolo me traz ouvir a sua voz! Quando eu era adolescente assisti 'P.S. eu te amo', e aquela jovem piegas achava aquela a história de amor mais bonita que não existia", disse.



"Mas amor, o que você você deixou para preencher minha falta e meus dias... Acho que nem se tivesse planejado faria tão bem. Vê o que da pra fazer aí, como funcionam as regras e como você pode matar as minhas saudades. Eu não tenho pressa, espero a vida toda por você", finalizou Fernanda.