Rodrigo Lombardi é levado ao hospital por problema na colunaReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2022 08:57

Rio - Rodrigo Lombardi contou nas redes sociais que precisou passar a noite desta sexta-feira (25) no hospital. No ar em "Travessia", o ator, de 46 anos, gravou um story bem humorado enquanto era levado de cadeira de rodas pelos corredores do hospital.

"A cara está feliz, mas a coluna....", escreveu ele.



Em seguida, Rodrigo mostrou que estava tomando medicação analgésica intravenosa para aliviar a dor, sem dar mais detalhes do acontecido e de seu estado de saúde.