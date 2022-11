Taís Araújo comemora 44 anos - Reprodução Internet

Taís Araújo comemora 44 anosReprodução Internet

Publicado 25/11/2022 19:36

Rio - Taís Araújo completou, nesta sexta-feira (25), 44 anos e usou suas redes sociais para comemorar a data. A atriz publicou em seu Instagram um post em carrossel com vários cliques mostrando como começou o seu dia: ela explicou que, mesmo com muito trabalho, conseguiu celebrar ainda de manhã.

fotogaleria

Na legenda, Taís escreveu: "Como boa sagitariana, amo fazer aniversário! E esse ano comecei o dia com um café da manhã feito pela minha família e, 'multitarefeira' que sou, passei o dia trabalhando! Ganhei uma surpresa linda da equipe e quis aproveitar pra agradecer não só a eles mas a todas as pessoas que estão me mandando parabéns, desejando um monte de coisas boas! Que delícia receber tanto amor. Muito obrigada meus amores! E vamos que ainda tenho muito pra comemorar."

Nos comentários, fãs, amigos e outras personalidades parabenizaram a atriz e mandaram muitas energias positivas para o seu novo ciclo. A atriz Malu Galli escreveu: "Rainha, desejo todas as coisas boas da vida em dobro e looping pra vc. Brilha! Irradia sua força por aí", Maisa comentou: "Parabéns maravilhosa!! Você merece tudo de melhor feliz vida", Reynaldo Gianecchini exultou: "Amo te!! Feliz ano novo!!!!".