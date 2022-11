Deborah Secco aposta em produções fashionistas como comentarista do Tá na Copa - Reprodução Internet

Publicado 25/11/2022 20:33 | Atualizado 25/11/2022 20:36

Rio - Deborah Secco entrou para o time dos comentaristas do SporTV durante essa Copa do Mundo. A atriz apresenta diariamente o programa "Tá na Copa" e conversa sobre os jogos do dia. Porém, o que chama a atenção do público, são os looks fashionistas que Deborah escolhe para entrar ao ar. Seguindo as tendências de moda, a artista não economiza na criatividade e deixa seus colegas curiosos com as próximas produções. Os internautas, no entanto, não aprovaram o estilo, criticando as escolhas nos comentários de todos os posts.

Na última quinta-feira (24), Deborah escolheu uma mini saia e usou o uniforme da Globo como cropped, com a legenda: "Tá na Copa!!! #look5 E hoje comemorando a vitória do Brasil!!!". Na publicação que exibia o look, seguidores deixaram mensagens como: "Acho desnecessário tudo isso, parece que ela tá até de deboche", "O figurinista da Débora deve estar fumando a erva do di*bo antes de escolher esses looks dela ,misericórdia" e "Eu não entendo porque isso, não é desfile é jogo , Débora não precisa disso, você é linda! Essas roupas estão muito feias."

Ignorando o trabalho da atriz no programa, outros internautas continuaram com mensagens críticas às roupas, como: "É uma busca intensa, pra chamar atenção...o foco é a copa do mundo...porém ela quer ser o centro das atenções..", "Às vezes só não dar pra defender mesmo, tudo é lacração" e "Uma burca tinha pegado melhor, combina mais com o clima da copa no Catar."

Artistas e amigos da atriz se pronunciaram, apoiando as escolhas: "Ela pode tudo, Brasil!!!!!!! Cada dia mais maravilhosa, amiga! Amei o look! E amando o programa! Rindo todo dia!", disse a jornalista Talita Galhardo, e a influencer Mari Saad elogiou: "Gatissima". O Instagram oficial do SporTV comentou, parabenizando pelo trabalho: "Um show de comentários e looks incríveis".