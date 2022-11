Silvia Abravanel e Gustavo Moura - Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel e Gustavo Moura Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2022 18:45 | Atualizado 25/11/2022 20:32

Rio - Silvia Abravanel usou o Instagram, nesta sexta-feira (25), para comemorar o sexto mês de namoro com Gustavo Moura. A filha de Silvio Santos compartilhou uma série de imagens acompanhada do sertanejo para celebrar a data especial.

fotogaleria

"Meu amor, que feliz e grata que celebro o dia de hoje; seis meses contigo do jeitinho que Deus escreve a cada dia… Agradeço por tudo e por tanto; das conversas, dos conselhos, o apoio em tudo sempre, do silêncio que diz muitas palavras, do carinho, atenção, amizade, de você em meus dias, meu caminho. Parabéns! Te amo", escreveu a apresentadora.