José Loreto reproduz gol de RicharlisonGlobo

Publicado 25/11/2022 17:07 | Atualizado 25/11/2022 17:11

Rio - José Loreto foi um dos convidados para participar do programa "Central da Copa" e ficou inspirado pela estreia do Brasil no mundial. Na partida contra Sérvia, nesta quinta-feira (24), o craque Richarlison foi o destaque do jogo, marcando dois gols, sendo o segundo o mais bonito. No estúdio, o ator tentou reproduzir o lance do "Pombo".

"Cruzamento de Fred, Jojo Todynhono no gol. Só faltou a narração do Alex Escobar e pronto, zerei a copa no primeiro jogo do Brasil", brincou Loreto nas redes sociais.

O jogador Fred também estava participando, junto com Jojo Todynho, que é uma das comentaristas.