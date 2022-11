Andressa Urach se emociona ao falar sobre rotina após internação em clínica psiquiátrica - Reprodução / Instagram

Andressa Urach se emociona ao falar sobre rotina após internação em clínica psiquiátricaReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2022 13:53

Rio - Andressa Urach, de 35 anos, se pronunciou pela primeira vez em seu canal no YouTube após ser internada pelo marido, Thiago Lopes, com um suposto "surto psicótico". Em vídeo, a modelo pareceu bastante emocionada e desabafou com os seguidores sobre a saudade que sente de seu filho mais novo, León, de apenas 9 meses.

"São nove horas da noite. Até pensei em ligar para a minha ex-sogra para falar com o Leonzinho, mas acho que a essa hora ele está dormindo. Estou com saudades do meu nenezinho, bastante" iniciou a influenciadora, com lágrimas nos olhos.

Logo após, Urach contou que sua mãe, Marisete de Faveri, havia feito o jantar para ela. "Fez comida deliciosa para mim. Arroz, feijão, frango, batata com carne moída e salada de beterraba, chuchu. Vou jantar e dormir, que amanhã é um novo dia", afirmou.

Na sequência do vídeo, a modelo contou aos seguidores que nesta sexta-feira iria ao cabeleireiro, realizar a mudança inicial desta nova rotina. Urach ainda registrou a ida ao salão e também outras atividades realizadas ao longo da semana.

Conflito entre marido e mãe

Após Thiago Lopes expor que teria internado Andressa Urach por conta de um suposto "surto psicótico", a mãe da modelo, Marisete, fez um longo desabafo no YouTube, onde acusava o genro de ter internado sua própria filha sem consultá-la. Na ocasião, o empresário rebateu as acusações da mulher e alegou que ela era contra a internação, pois queria que Andressa fosse submetida à uma "cura espiritual" da Igreja Universal.

"Quem não tem compromisso com a verdade tenta fazer acordo de como mentir. Cada um com suas versões. Ainda bem que me preveni dessa família doentia. Só quero distância. Disse que eu privava a Andressa da medicação dela. Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa? Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras. Pelo histórico você conhece a pessoa. Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?", disparou Thiago, na época.