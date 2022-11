Thiago Lopes afirma que Andressa Urach está internada em um hospital psiquiátrico - Reprodução / Instagram / YouTube

Publicado 13/11/2022 18:15 | Atualizado 13/11/2022 18:33

Rio - Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, usou as redes sociais, neste domingo, para comunicar que a mulher foi internada na ala psiquiátrica de um hospital após sofrer um "delírio psicótico". No YouTube, o empresário afirmou que a influenciadora de 35 anos colocou a vida do filho mais novo, Leon, de 9 meses, em risco e que, por isso, precisou acionar o Samu e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

fotogaleria

"Tem muita gente perguntando da Andressa. O porquê de ela ter sumido das redes sociais, do canal dela. Eu acho que eu devo contar para vocês o que está acontecendo. Há duas semanas a Andressa foi internada, ela estava na ala psiquiátrica de um hospital. Há duas semanas ela teve um delírio psicótico. Foi o que médica falou [que aconteceu] assim que chegamos no hospital, não é um diagnóstico", disse Thiago no registro.

"Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa. Não tem previsão de alta, estão administrando medicamentos. é importante eu falar que além do borderline, com qual a Andressa já foi diagnosticada, surgiram outras situações que ainda falta uma palavra final da equipe médica pra saber do que se trata", acrescentou.



Durante o vídeo, Thiago ainda contou que Andressa pensou em sacrificar o bebê. "Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha, a vida da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [personagem bíblico], que ia oferecer em sacrifício. Coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras, que são tristes de falar. Não tive outra opção: tive que chamar o Samu, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul", disse Thiago. Andressa também é mãe de Arthur, de 17 anos.

Veja o vídeo