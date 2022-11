Sthefane Matos fala sobre acidente de ônibus - Reprodução do Instagram

Publicado 13/11/2022 13:16

Rio - Sthefane Matos, de 24 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, através do Instagram, neste sábado, e deu detalhes sobre o acidente que sofreu na última sexta-feira. O ônibus que transportava a equipe de seu namorado, o cantor Kevi Jonny, tombou na BR-242, na altura da cidade de Cristópolis, na Bahia. A influenciadora digital disse que está viva devido a um 'milagre'.

"Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda sua equipe estamos vivos e nos recuperando", começou a ex-participante de "A Fazenda", da Record TV, que está internada."No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos conseguiram me deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldades para me locomover, pois a dor é intensa", destacou.