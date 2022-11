João Guilherme deseja ser pai - Reprodução do Instagram

Publicado 13/11/2022 12:21 | Atualizado 13/11/2022 12:23

Rio - João Guilherme, de 20 anos, manifestou o desejo de ser pai através de uma publicação feita no Twitter, neste sábado, e fez até planos para a criação da criança. Solteiro, o filho do cantor Leonardo disse que falta só um detalhe para o sonho se concretizar: encontrar uma namorada.

Só preciso da mãe certa.

Vai ser minha próxima namorada, amém. Vai virar Casório, amém.

é com o amor da minha vida, AMÉM — JOTINHA (@Joaoguiavila) November 13, 2022

João Guilherme não assume um relacionamento sério desde o término do namoro com Jade Picon, no ano passado. Eles ficaram três anos juntos. Em sua fase solteiro, o ator já trocou beijos com Bianca Andrade, Luisa Sonza, GKay e Yasmin Brunet.