Fátima Bernardes comemora aniversário de Túlio GadêlhaReprodução do Instagram

Publicado 12/11/2022 18:08 | Atualizado 12/11/2022 18:23

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, na manhã deste sábado, para comemorar o aniversário de 35 anos do namorado, Túlio Gadêlha. No Instagram, a apresentadora não poupou elogios ao político e aproveitou para compartilhar um vídeo repleto de fotos românticas do casal.

"Ele gosta de aventura, de praia, de cachoeira. De calor e de frio. De forró, de carnaval, de caminhadas e trilhas. Mas também ama tirar uma soneca, ficar em casa, ver TV, ou melhor dormir vendo TV. Nesses 35 anos, você tem muito o que comemorar", iniciou Fátima na legenda do post.

"Trabalha com o que ama. Enfrentou muitos desafios. Foi meu amigo, companheiro, meu amor. Pela sexta vez, estamos comemorando juntos o nascimento dele. Que venham muitos outros pela frente. P.S: descobri que precisamos fazer mais fotos suas, Túlio, sozinho", finalizou a apresentadora.



Em seu perfil, Gadêlha ainda postou fotos em que aparece sorridente e diante do bolo de aniversário. "Duplamente feliz! 35 primaveras!", afirmou.