Bárbara Evans desconvida de seu casamento aqueles que ignoram mensagensReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2022 17:28

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar com os seguidores sobre amigas que têm ignorado o convite de seu casamento com Gustavo Theodoro. No Instagram, a modelo de 31 anos afirmou que essas pessoas não precisam mais responder ou ir à comemoração, que acontecerá em dezembro deste ano.

"Vou desabafar do fundo do meu coração. Eu já mandei para a maioria dos meus amigos o convite do meu casamento. Tem gente que é minha amiga, só que não falo há algum tempo, mas é minha amiga, e que nem responde as mensagens. Gente, olha só, não é obrigação ir não, tá? A gente está fazendo um convite. Agora, por educação, responda!", iniciou a filha de Monique Evans. "Você não é uma pessoa educada? A pessoa nem olhar a mensagem no WhatsApp, olha. Isso me dá uma raiva, um ódio. Dá vontade de parar de seguir e tudo. Gente, respondam, vocês não têm educação?", disparou.

Logo após, Bárbara afirmou que não responderá aqueles que mandarem mensagens após assistir aos stories. "Não respondeu e está vendo meu vídeo? Então, faça questão de nem responder mais, tá? Vou fazer questão de fazer o mesmo com você. Sou rancorosa, mesmo. Principalmente com negócio de casamento, porque quem é meu amigo, sabe que estou nessa função desde antes da pandemia, já adiei casamento três ou quatro vezes. Vou guardar essa mágoa, sim, depois eu despacho. Agora faço questão. Se você está vendo agora e vai olhar o WhatsApp, faço questão de que não vá. Quem vai perder é você, porque eu estarei lá belíssima, pleníssima, tomando todas", pontuou.





Por fim, a modelo admitiu aos fãs que parte do estresse também resulta na quantia de dinheiro que o casal precisa gastar por convidado. "Gustavo chegou aqui e acabei de lembrar outra coisa sobre os convidados que não estão respondendo. Se vocês querem saber, a gente teve que pensar muito antes de convidar, porque pagamos uma fortuna por cada pessoa. Então, se considere especial. Mas agora, já que não faz a mínima questão de ir, desconsidere. Por isso estou tão brava! A gente paga tanto dinheiro para a pessoa ir, e a pessoa ca*** na sua cabeça. Mas tudo bem", esbravejou.