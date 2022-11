Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução

Publicado 12/11/2022 10:02

Rio - Carlinhos Maia, de 31 anos, fez um grande desabafo através do Instagram Stories, na noite desta sexta-feira. O influenciador digital falou sobre seu momento atual e admitiu para os fãs que tenta reatar o casamento com Lucas Guimarães. Os dois anunciaram o término do relacionamento de 13 anos no mês passado.

"Esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o c* do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido. E estou com um medo da porra de ele 'pimbar' [fazer sexo] com outro. E o pior, de se apaixonar", afirmou o humorista. "O povo diz: 'tenha amor próprio, se ele não te quer, se ame'. [Mas] procurei dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o c*zão dele, que em dias frios me aquecia e me deixava bem quentinho", completou.

Carlinhos também disse ter percebido que o ex-marido era uma das pessoas que mais gostava dele. "Tenho me reencontrado esses dias sem vocês, confesso, acho que o meu medo de perder o Lucas, foi que me dei conta que era uma das pessoas que ainda gostavam de mim. Quando eu era aquela gazela de cabelo espichado de chapinha. E o cara me amou mesmo eu feia e pobre. Mas isso não é sobre ele, é sobre mim e minha cara de rapariga, de achar que o mundo gira em meu redor".

Em outro trecho do desabafo, o influenciador digital refletiu sobre seu comportamento. "Sabe o que é? Eu sempre me achei o fodã*, tá ligado? Tipo: tudo tem que girar em torno das minhas vontades. E na moral? Eu tô achando massa que isso mudou. Pode parecer estranho, mas não estar no controle, me deixou bem, tem trazido meu lado humano, meu lado sensível. Tenho chorado pra caralh*. Mas não me sinto depressivo, me sinto normal".