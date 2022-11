Bruna Linzmeyer completa 30 anos e recebe parabéns de Marta Supernova - Reprodução Internet

Bruna Linzmeyer completa 30 anos e recebe parabéns de Marta SupernovaReprodução Internet

Publicado 11/11/2022 18:24 | Atualizado 11/11/2022 18:30

Rio - Bruna Linzmeyer completou 30 anos nesta sexta-feira (11) e a DJ Marta Supernova, namorada da atriz, fez uma publicação homenageando a amada. Juntas desde 2020, a artista compartilhou uma foto das duas e escreveu: "Deixa ela brilhar sempre. Com leveza e o carinho quase banal que ela tem pela vida. E o prazer de navegar com guinadas intensas atrás da tranquilidade e de uma água cristalina e gelada, e boiar com o solzinho na cara. Amo viver com você e te ver flutuando. Aniversário da faixa, meu (emoji de coração)".

fotogaleria

Nos comentários, fãs das duas elogiaram o casal e desejaram feliz aniversário à atriz. Mensagens como: "Esse belo amor axé!", "Lindas como sempre", "Continue leve e solta. E sejam muito felizes..." e "Misericórdia, Bruna é escorpião aiiii que perfeita!" figuraram na publicação. Marta ainda compartilhou o post em seu próprio Story e escreveu na legenda: "Aniversário do meu amor". A aniversariante repostou a mensagem com um coração branco.

Bruna também usou seu perfil para agradecer aos 30 anos. A atriz compartilhou um vídeo na areia e escreveu: "Tenho muita alegria da vida que vivi até aqui e vou seguir trabalhando pra ser uma velhinha muito orgulhosa de mim, amo ter nascido nesse dia 11:11 e agradeço a quem me acompanha, eu não danço só". Marta comentou: "Meu crush lindo", elogiando a namorada.