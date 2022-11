Silva e Thales Bretas - Eduardo Martins/Ag. News

Silva e Thales Bretas Eduardo Martins/Ag. News

Publicado 11/11/2022 16:30

Rio - Silva abriu o jogo sobre o relacionamento com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, o cantor revelou que deseja colaborar na criação de Romeu e Gael, filhos do dermatologista com o comediante, que faleceu em maio de 2021 devido a Covid-19.

fotogaleria

"Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto", disse.

O capixaba de 34 anos ainda comentou que a relação com o dermatologista tem caminhado da melhor forma. "Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele", contou.



Silva e Thales Bretas assumiram o envolvimento durante o Rock in Rio. O casal posou juntos pela primeira vez durante o evento de encerramento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrido em setembro na capital paulista.