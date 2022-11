Cauã Reymond e Ítalo Ferreira surfam juntos em praia artificial - Reprodução Internet

Cauã Reymond e Ítalo Ferreira surfam juntos em praia artificialReprodução Internet

Publicado 11/11/2022 19:56 | Atualizado 11/11/2022 20:03

Rio - Cauã Reymond aproveitou esta sexta-feira (11) para praticar surfe de uma forma inusitada! O galã postou cliques em seu Instagram enquanto surfava uma onda artificial no condomínio Praia da Grama. A área fica no interior de São Paulo e se apresenta como uma praia dentro de uma fazenda. O ator estava acompanhado do campeão mundial de surfe, ítalo Ferreira. Ambos estavam em um jantar no dia anterior e aproveitaram a manhã de tempo limpo para praticar seus movimentos na água.

Na postagem, Cauã escreveu na legenda: "Sol, onda, surf e leveza. Sextou", e recebeu muitos elogios de amigos e fãs. O ator Julio Rocha escreveu: "Muso! Tá procurando a pequena sereia né?", o próprio Ítalo confessou, brincando: "Ai simmm! Ontem eu fiquei morto kkk". O surfista também aproveitou para compartilhar a brincadeira, e postou um vídeo mostrando uma sequência de manobras: "Esse combo foi pesado", legendou.

Famosos da internet e do surfe comentaram a publicação. Enzo Celulari escreveu: "Monstro!", já Nissin, o vocalista do grupo Oriente, brincou com o amigo, o chamando de apelão. O influenciador Rodrigo Lima também resolveu entrar na brincadeira, e comentou: "Com esse imã na prancha até eu".