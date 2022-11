Antonia Fontenelle e Marcos Paulo - Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle e Marcos PauloReprodução/Instagram

Publicado 11/11/2022 17:52

Rio - Antonia Fontenelle usou o Instagram nesta sexta-feira para comentar os 10 anos da morte de Marcos Paulo. O ator e diretor faleceu aos 61 anos em decorrência de uma embolia pulmonar. Em suas redes, a apresentadora desabafou sobre os desafios enfrentados com a perda do marido.

"Hoje faz 10 anos, que esse homem lindo em todos os sentidos me deixou/nos deixou. Pra mim como se fosse ontem, as vezes até penso que não aconteceu tamanha tragédia de lhe ver morrer em meus braços. Sua imagem me pedindo socorro com os olhos nunca vai sair da minha cabeça, de todo modo o que me restou foi administrar o fato de que eu tinha sim que passar por isso. O que me restou foi ter que superar todos amassando a minha alma e sair dos escombros brilhando. Sim, de lá pra cá brilhei muito, me joguei, me arrisquei, sorri, chorei, ganhei, perdi, cai, levantei e em todas as situações lá está sua imagem me aplaudindo e dizendo: Essa loirinha é foda! Saudades de você, seu cabeça de cuia. Te amarei pra sempre, obrigada por tudo! Pede licença aí pra visitar seu pai, ele sofre demais a sua falta", escreveu.