Spike Lee dirigiu o clipe They don´t care about us de Michael Jackson - Reprodução do Instagram

Publicado 11/11/2022 15:53

Rio - Spike Lee, de 65 anos, visitou o morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. Usando uma camisa do Brasil, o ator e cineasta norte-americano posou para uma foto na estátua do cantor Michael Jackson, que fica no alto da favela, e publicou a imagem no Instagram.

Para quem não lembra, a comunidade foi cenário de cenas do clipe "They don’t care about us", do Rei do Pop, em 1996. A obra, na época, foi dirigira por Spike. "Eles realmente não ligam para nós. Saudações do Santa Marta, Brasil, onde meu irmão e eu fizemos aquela parada 26 anos atrás", escreveu o diretor na legenda da imagem.

Nesta tarde, Spike participa do evento Rio Innovation Week, que acontece no Pier Mauá. Ele comanda a palestra "O poder da criatividade". Nela, o artista fala um pouco sobre sua carreira no cinema e muito mais.