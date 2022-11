Sabrina Petraglia celebrou com a família os 7 meses de Léo - Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2022 15:05

Rio - Sabrina Petraglia comemorou o sétimo mês de vida de Léo, seu terceiro filho com o engenheiro Ramón Velásquez. A festa ganhou o tema de Copa do Mundo, que começa no dia 20 de novembro. Nas imagens divulgadas, a atriz de 39 anos apareceu com os outros herdeiros: Gael, de 3 anos, Maya, de 1 ano e 10 meses.

fotogaleria "Meu filho Léo, hoje você completa 7 meses de vida e cada dia que passa você consegue trazer mais alegria, afeto e amor a todos que tem o privilégio de conviver pertinho de você. Parece que foi ontem que peguei você nos meus braços pela primeira vez e pude sentir seu cheirinho, te abraçar, olhar nos seus olhos e ver seu sorriso lindo!", escreveu.

"Sete meses de felicidade, coração preenchido, sorrisos, aconchego e muito aprendizado. Às vezes percebo que o tempo está passando rápido demais...daí eu peço baixinho para que ele vá mais de devagar, sabe? Tenho receio de perder alguma fase gostosa sua e dos seus irmãos, mesmo passando a maior parte dos meus dias bem juntinho de vocês. Espero poder estar presente em cada pedacinho da sua caminhada. Festejamos por aqui em clima de Copa e desejamos à você um feliz novo ciclo, meu amor!"