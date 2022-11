Dulce María comemora aniversário de casamento com Paco Álvarez nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 11/11/2022 10:31 | Atualizado 11/11/2022 10:33

Rio - Dulce María usou as redes sociais, na quinta-feira, para celebrar seus três anos de casamento com o produtor Paco Álvarez. No Instagram, a atriz e ex-RBD escreveu um longo texto em homenagem ao marido e garantiu elogios dos fãs.

"Hoje faz três anos que decidimos unir nossas vidas e nossas almas, que decidimos caminhar juntos", iniciou a artista na legenda dos registros em que os dois aparecem juntos. "Só posso agradecer a Deus por termos nos encontrado, porque sempre acreditei em um amor que entregaria tudo, onde eu poderia entregar tudo também. Eu sabia que você existia em algum lugar no tempo e que chegou para mudar a minha vida, para completá-la e me dar amor e calma", afirmou a eterna intérprete de Roberta, personagem da novela mexicana "Rebelde".

"Obrigada por seu amor, sua paciência, sua compreensão, por dar seu melhor todos os dias por aqueles que ama. Te admiro, te amo e enche meu coração saber que agora somos uma família de três", acrescentou Dulce, referindo-se à filha do casal, Maria Paula, de 1 ano.

"Em três anos passaram e mudaram tantas coisas... Apenas o que não mudou foi meu amor por você, que só cresceu! Te amo! Feliz aniversário, lindo! Que Deus abençoe nossa família e nosso casamento", finalizou Dulce.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao casal. "Muitas felicidades!", desejou um internauta. "Sou apaixonada! Deus os abençoe!", afirmou outra. "Felicidades ao lindo casal!", escreveu um usuário. "Te amamos muito, Dul! Você merece toda a felicidade do mundo", pontuou uma fã.