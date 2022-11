Iza, Seu Jorge e Lewis Hamilton jantam juntos - Reprodução Internet

Publicado 11/11/2022 09:30

Rio - Iza, de 32 anos, quebrou o silêncio, nesta quinta-feira, e se pronunciou sobre os boatos de romance com Lewis Hamilton. Os internautas começaram a 'shippar' os dois após a cantora compartilhar uma foto, no Instagram, ao lado do automobilista britânico e Seu Jorge durante um jantar na última terça-feira.

"Fiquei muito surpresa com a reação das pessoas, tinham três pessoas na foto. Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada, foi só um jantar. Não foi um jantar só entre mim e ele, foram 20 pessoas", disse Iza durante uma entrevista coletiva sobre o "The Voice Brasil", da TV Globo.



"É isso, sou muito fã do Lewis Hamilton, assim como muitos brasileiros são. Estou muito feliz por ele, que agora é um cidadão brasileiro. Ô, gente, tanta coisa importante acontecendo nesse mundo, meu Deus", brincou a cantora.