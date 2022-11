Stepan Nercessian participa do podcast ’Papagaio Falante’ - Reprodução/YouTube

Stepan Nercessian participa do podcast ’Papagaio Falante’Reprodução/YouTube

Publicado 11/11/2022 17:35

Rio - Stepan Nercessian abriu o jogo sobre a intimidade do seu casamento. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", nesta quinta-feira (10), o ator, de 68 anos, revelou que não faz mais sexo com sua mulher, Desirée Nercessian, com quem é casado há 35 anos.

fotogaleria

"Parei com isso (sexo) já faz tempo. Transar dá muito trabalho. Um quer, outro não quer, dá briga… Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais transar. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais. Dá muito trabalho", revelou o ator, aos risos.



O artista contou ainda sobre a experiência que teve com Viagra, medicamento usado por homens para tratar a disfunção erétil. "Tomei Viagra uma vez, não sabia se eu estava ejaculando ou morrendo", brincou ele.



Stepan e Desirreé são casados desde 1988 e são pais de quatro filhos: Mateus, de 18; Samantha, de 14; Fabiana, de 12; e Desirrée, de 7.