Iza janta com Seu Jorge e Lewis Hamilton - Reprodução do Instagram

Iza janta com Seu Jorge e Lewis HamiltonReprodução do Instagram

Publicado 09/11/2022 09:31 | Atualizado 09/11/2022 09:39

Rio - Iza, de 32 anos, mostrou para os fãs, através do Instagram, que estava bem acompanhada, na noite desta terça-feira. A cantora jantou com o automobilista britânico Lewis Hamilton e o cantor Seu Jorge. "Um jantar extraordinário na minha terça", escreveu ela na legenda da foto em que aparece ao lado dos dois.

Não demorou muito para os amigos de Iza reagirem à publicação. "Encontro pesadão", brincou Pocah. "Socorro esse trio", disse Giovanna Ewbank. "Muito peso", afirmou Orochi. Ludmilla, Bruno Gagliasso e outros famosos também vibraram com o encontro dos três.

Os fãs, claro, não perderam a oportunidade e 'shipparam' Iza e Lewis Hamilton. "Pega o Lewis, Iza! Que casal da por**!", pediu um seguidor. "Eu vou shippar, sim. Me deixem!", destacou outro internauta. "Já posso shippar? Hamiza ou izamilton?", quis saber uma terceira pessoa. Vale lembrar que a cantora anunciou o término do seu casamento com Sérgio Santos no mês passado.