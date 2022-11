Sophie Charlotte interpreta Gal Costa no filme ’Meu Nome é Gal’ - Reginaldo Teixeira/Divulgação

Sophie Charlotte interpreta Gal Costa no filme ’Meu Nome é Gal’Reginaldo Teixeira/Divulgação

Publicado 09/11/2022 19:22 | Atualizado 09/11/2022 19:24

Rio - Sophie Charlotte, que dá vida a Gal Costa no filme "Meu Nome é Gal", lamentou a morte da cantora , nesta quarta-feira (9). Uma das maiores vozes da música popular brasileira, a artista morreu aos 77 anos em sua casa, em São Paulo.

"Maria da Graça. Gracinha. Gaúcha. Gal! Gal Costa! Você é a estrela maior, primeira, minha sorte, barato total. Divina maravilhosa! Generosa, carinhosa, sedutora! Olhos de mistério absoluto (castanhos com rasgos azuis, vai entender!). Agradeço tudo", começou Sophie.



"Você permitiu e me deu a honra maior como artista. Aprender contigo, e como você, a viver, a cantar, a ser mais! Mais mulher, mais legal, mais mistério, mais astral! E me trouxe novos amigos, carnaval, uma outra juventude, praias e a Bahia!", continuou.



"Baby!!!! Já estou com saudade! Queria te falar tanto... Que te amo. Te falei, né?! Falei, ainda bem! Fa-tal! E que a gente toda que fez seu filme, fez pra você! Por você! Com todo amor! Te reverencio em absoluto!!! Sua arte, sua revolução, sua brasilidade, sua voz infinita! Que ecoará eternamente! Baiana! Um abraço forte para todos os fãs devotos, todos os amigos, sua família, e em especial, seu Gabriel! Força pra gente que segue aqui contigo no coração! LUZ! BRILHANTE! CRISTAL! GAL COSTA!", finalizou Charlotte.



"Meu Nome é Gal" tem estreia prevista para 2023 e irá retratar alguns dos melhores momentos da vida da cantora. O elenco da produção brasileira conta ainda com grandes nomes como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão), entre outros. A diretora do filme, Dandara Ferreira, também irá atuar, interpretando Maria Bethânia, e Fábio Assunção fez uma participação especial como um diretor de televisão.