Publicado 09/11/2022 16:43 | Atualizado 09/11/2022 16:45

Rio - Uma gravação da Record TV terminou em pancadaria, nesta quarta-feira, ao reunir o ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, e os ex-participantes de "A Fazenda 14" Vini Buttel e Lucas Santos. O trio filmava uma participação no programa "Celeiro de Justiça", apresentado por Lucas Selfie, quando a briga começou.

Na atração, ex-peões são "julgados" por outras celebridades convidadas, como era o caso de Hadson e da influenciadora Liziane Gutierrez. Em determinado momento, o ex-Power Couple se desentendeu com Lucas e avançou no ex-Carrossel. Foi quando Vini tentou separar os dois e acabou trocando socos com Hadballa, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site 'Em Off'.

AGORA: O ex-fazenda Vini Buttel foi pra cima do Hadson (Hadballa) e deu socos no ex-bbb. pic.twitter.com/D2QvE7yASk — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que os dois chegaram a rolar no chão, destruindo parte do cenário do programa. Vini foi visto com o nariz sangrando, enquanto o ex-brother surgiu com um corte no supercílio. A produção da emissora acionou a polícia para encerrar a confusão entre os famosos.

A ex-peoa Liziane Gutierrez usou o Instagram para publicar uma foto com os rapazes, antes de iniciar a gravação: "Até aqui tava tudo bem…", escreveu ela, na legenda da postagem. Além disso, a influenciadora foi aos Stories para desabafar sobre a situação. "Eu tô tremendo, tô chocada demais. Um monte de gente ensaguentada... Bizarro", disse. "Parecia que eu tava numa cena de terror. Eu estava lá, a dois centímetros dos dois (Hadson e Vini)", completou Liz.