Hadson Nery, o Hadballa, registrou boletim de ocorrência após briga com Vini Buttel e Lucas SantosReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2022 21:23

Rio - Hadson Nery esteve em uma delegacia, nesta quarta-feira, para registrar um boletim de ocorrência após a briga física que teve com Vini Buttel e Lucas Santos . O ex-BBB participava da gravação do programa "Celeiro da Justiça", quando se envolveu em uma confusão com os ex-participantes de "A Fazenda 14". Hadballa e Vini foram vistos com ferimentos no rosto após trocarem socos nos bastidores da atração.

"Fala pessoal! Estou saindo aqui da delegacia, onde vim prestar boletim de ocorrência. Estou com a minha advogada aqui. Vou tomar as providências cabíveis, logo logo vocês saberão toda a verdade", declarou Hadson, em vídeo nos Stories do Instagram. "Estou indo agora fazer o [exame de] corpo de delito, vou fazer um curativo no hospital e logo mais vocês saberão de tudo. Contra fatos não há argumentos", finalizou o ex-brother.

Enquanto isso, a equipe de Vini divulgou uma nota no perfil do modelo, explicando o que teria acontecido no momento do conflito. "Durante toda gravação, Hadson Nery ficou provocando, chamando Vini e Lucas de 'm*rda', entre outros xingamentos, baixando bem o nível. E, já quase no final da gravação, começou uma discussão maior, onde o Hadson Nery foi para agredir o Lucas Santos. Vini entrou no meio com o intuito de encerrar a briga pedindo calma e o Hadson Nery partiu pra cima dele. Houve uma briga e as providências serão tomadas. Repudiamos todo tipo de violência! Estamos em choque com todo o ocorrido, mas neste momento estamos cuidando do Vini e tomando todas as providências necessárias", diz o comunicado.

A assessoria de Lucas também se pronunciou sobre o caso: "Por se tratar de um programa humorístico, todos seguiam o roteiro, todavia, ao final da gravação, um dos participantes, que não citaremos o nome, em uma das brincadeiras, acabou se excedendo e transformando suas provocações em xingamentos e ameaças ao que, em uma atitude extremamente agressiva, foi de encontro a Lucas, o que levou Vini a intervir para defendê-lo e evitar uma possível agressão física".

"O participante, que não aceitou a intervenção de Vini, causou uma confusão generalizada, levando a todos que estavam estúdio, dentre eles o próprio pai do Lucas, a interceder e tentar acalmar os ânimos do participante. Repudiamos qualquer tipo de violência física ou moral que leve a prejudicar a honra, a moral e os bons costumes de qualquer ser humano, principalmente às atitudes tomadas com intuito de chamar a atenção da mídia. Lucas neste momento está abalado psicologicamente com o ocorrido, mas agradece o carinho e o cuidado de todos os seus fãs", finaliza a nota publicada no Instagram do ex-Carrossel.