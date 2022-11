Roberto Carlos lamentou a morte de Gal Costa, com quem gravou 'Sua Estupidez' - Reprodução

Publicado 09/11/2022 18:19

Rio - A morte da cantora Gal Costa , nesta quarta-feira, tem sido lamentada por diversas personalidades da música brasileira. Erasmo Carlos usou o Instagram para relembrar os momentos especiais que teve com uma das maiores vozes do país e aproveitou para falar sobre a canção "Meu Nome é Gal", escrita pelo Tremendão junto com Roberto Carlos.

"Gal é super importante para mim. Ela sempre me prestigiou muito e eu fui importante na vida dela por ter tatuado nela a nova fase, de cantora de bossa nova para Tropicália... O nome que eu dei para a música que eu fiz em parceria com Roberto pra ela é muito forte: 'Meu nome é Gal', que acabou virando nome de música, de filme. Ainda dei uma outra marca, 'Musa de qualquer estação', enaltecendo que Gal é uma obra de arte", escreveu o artista, na legenda de um vídeo em que os dois se apresentam juntos.

Erasmo ainda compartilhou uma foto tirada recentemente, em que posa com Gal e Fernanda Passos, mulher do cantor e compositor, além de falar sobre a canção que gravaram juntos. "Sempre fiquei muito orgulhoso pelo prestígio que ela sempre me deu e cantar ao lado dela me fez muito mais realizado. Jamais esquecerei de como foi cantar 'Detalhes' com ela, em 1980, no antológico 'Erasmo Convida'… Inesquecível também sua interpretação para 'Sua Estupidez'… Simplesmente Gal!", finalizou ele.

E Roberto Carlos também homenageou a cantora em suas redes sociais: "Sinto demais pela Gal. Uma tristeza muito grande. Gal maravilhosa sempre! Nosso Deus de bondade a proteja e a abençoe. Amém", declarou o cantor, na legenda da foto publicada no Instagram, em que os dois aparecem na gravação de "Sua Estupidez".

Gal Costa, de 77 anos, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, na sua casa, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa da morte da artista. "Gal Costa faleceu na manhã de hoje, dia 09 de novembro, em sua casa, em São Paulo. O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro, das 9h às 15h. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil.", diz mensagem postada pela equipe da cantora no Instagram.

A veterana era uma das atrações do festival Primavera Sound, na capital paulista, que aconteceu no final de semana passado, mas cancelou sua participação no evento. Em setembro deste ano, a artista passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Por recomendações médicas, ela ficaria afastada dos palcos até este mês. A cantora já tinha shows da turnê "Várias Pontas de Uma Estrela", em que revisitava grandes sucessos dos anos 80, marcadas para dezembro e janeiro.

