Publicado 09/11/2022 22:01

Rio - Caetano Veloso emocionou os seguidores, nesta quarta-feira, ao compartilhar sua despedida de Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em São Paulo . O cantor e compositor publicou um vídeo no Instagram em que reuniu diversos momentos com a amiga e relembrou a história que dividiu com uma das maiores vozes da música popular brasileira. "Gal é uma joia da nossa história. Eu penso em Gal todos os dias", declarou ele, em entrevista que abre a compilação feita ao som de "Eu Te Amo", na voz da baiana.