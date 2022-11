Gal Costa no desfile da Mangueira em 1994 - Reprodução Internet

Gal Costa no desfile da Mangueira em 1994Reprodução Internet

Publicado 09/11/2022 18:27 | Atualizado 09/11/2022 18:32

Rio - Após o falecimento de Gal Costa, a Estação Primeira de Mangueira usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (9), para homenagear a cantora. Ao lado de outras escolas de samba, a verde e rosa prestou uma homenagem especial à musa, que já estrelou um de seus desfiles nos anos 1990. Acompanhado de fotos da cantora, o tweet da Mangueira fez fãs relembrarem a ligação de Gal com a escola.

fotogaleria

Em seu Twitter, a escola de samba escreveu: "Perdemos Gal Costa, uma das vozes mais importantes da música popular brasileira. Quando cantava preenchia os espaços e tocava no fundo da alma com seu timbre único. Usou sua voz para lutar e defender ideais progressistas. Esteve de mão dada ao povo e se tornou um ídolo do país.Gal foi enredo da Mangueira, junto a Gil, Caetano e Bethânia. Os Doces Bárbaros marcaram gerações e até hoje são referência. Foi uma honra tê-la homenageado em vida.A Estação Primeira, em nome da presidenta Guanayra Firmino, lamenta e deseja condolências aos familiares e fãs. Desejamos uma passagem de luz! Gal será eterna e brilhará no céu verde e rosa. Seu nome é Gal!"

Gal e os outros membros da banda Doces Bárbaros, foram homenageados pelo samba-enredo da escola em 1994. A baiana desfilou em um carro alegórico em posição de destaque, acompanhada dos amigos Gilberto Gil. Maria Bethânia e Caetano Veloso. O quarteto cruzou o sambódromo dançando ao som do tema "Atrás da Verde e Rosa só não vai quem já morreu".

Além da Mangueira, a Portela também prestou a sua homenagem. Em um tweet acompanhado de uma foto em preto e branco da cantora, a escola azul e branca escreveu: "O país amanheceu de luto hoje com o anúncio da morte da cantora Gal Costa, aos 77 anos.O presidente da Portela, Fábio Pavão, o vice-presidente, Junior Escafura e toda a diretoria da escola lamentam a morte da cantora e se solidarizam com familiares, amigos e fãs da artista."