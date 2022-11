O Brasil perdeu uma das vozes mais potentes e emblemáticas da história da música brasileira. Arquivo O Dia - Arquivo O Dia

Publicado 09/11/2022 16:54 | Atualizado 09/11/2022 18:31

Rio - Gal Costa faleceu, na manhã desta quarta-feira (9), em sua casa, em São Paulo, e, além de um filho e inúmeros sucessos ao longo dos anos, a cantora também deixou muitos amigos famosos, que lamentaram a perda. Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia eram o grupo mais próximo da artista, e se tratavam como irmãos na vida e na música; desde a juventude.

Gilberto Gil foi um dos primeiros a abrir seu coração nas redes sociais. O cantor não conteve lágrimas e emoção ao se despedir da amiga e escreveu: "Nossa irmãzinha se foi... Gal, a quem chamava de Gaúcha. Fica a saudade pra mim, pra todos que eram próximos dela e pra tanta gente na extensão deste Brasil imenso que se encantava com o canto dela. Agora o canto dela fica conosco pro resto das nossas vidas, pra o tempo todo da nossa história. “Não mais um sim um não, um sul, um norte. O sonho dessa canção passageira. Mochila da viagem passageira. Passagem nessa vida passageira. Para uma vida ainda passageira”, de Gil para Gal, “Viagem Passageira”, 2018", acompanhado de um vídeo emocionante narrado pelo artista.

A "Gaúcha", como era chamada pelos amigos, era também madrinha de Preta Gil. A filha de Gilberto não se pronunciou sobre o acontecido, em seu Instagram a sua equipe pulicou um vídeo das duas, que mostrava Gal ainda jovem segurando a afilhada o colo. Na legenda, foi escrito: "Preta não consegue se pronunciar agora e nem responder jornalistas, está em casa com sua mãe Sandra, irmã de Gal!!! Momento muito triste, muito chocante pra família toda, mas ela pediu, que nós da equipe, postássemos esse vídeo no aniversário de 2 anos de Preta, quando sua madrinha a abraçava em seu colo!!! “Obrigada por tudo minha madrinha, minha musa, minha mãezinha!”"

Maria Bethânia já foi a público lamentar a perda da irmã da música. Em seu Instagram, a cantora publicou um vídeo com a legenda: "Gal", acompanhada de um coração. Na filmagem, Maria falou diretamente com seus seguidores: "Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei em um dia chegar para vocês para falar sobre a dor de perder Gal". Nos comentários, outros nomes importantes da música mais atual demonstraram apoio à artista. Vanessa da Mata escreveu: "Sinto muito por sua dor e a partida dela! Que sua geração e todas as outras órfãs de Gal estejam ouvindo sua voz e comemorando sua existência nesse e nos próximos dias, que ela esteja com o mais puro amor divino"; Gabi Melim disse: "A música em silêncio."

Duas horas antes de ter sua morte confirmada, o perfil de Gal Costa no Twitter compartilhou um vídeo da cantora cantando "Sorte" com Caetano Veloso, em 1986. O artista foi convidado pelo programa "Estúdio I" do canal Globo News para comentar ao vivo a perda da amiga. Em meio a muitas lágrimas, o cantor fez sua despedida. "Ela tinha o espírito do essencial pra musica brasileira. Uma professora de dança falou que tinha uma menina que cantava muito bem. Então, marcou uma reunião e ela cantou. Eu disse pra ela: 'Você é a maior cantora do Brasil'". Nas redes sociais, Caetano apenas republicou o vídeo da amiga e não deu outras declarações.