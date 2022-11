Xanddy adia lançamento de single com Ivete Sangalo em respeito à morte de Gal Costa - Reprodução

Xanddy adia lançamento de single com Ivete Sangalo em respeito à morte de Gal CostaReprodução

Publicado 09/11/2022 19:25

Rio - O cantor Xanddy Harmonia adiou o lançamento de seu novo single, em parceria com Ivete Sangalo, após a morte da cantora Gal Costa, nesta quarta-feira . O baiano divulgou um comunicado em seu perfil de Instagram, lamentando o falecimento da artista e explicando o motivo que o levou a alterar a data para a divulgação da música "Vamo ou Bora".

"Em respeito ao falecimento da grande cantora Gal Costa, informamos que será adiado o lançamento programado para esta quinta-feira (10/11), da canção 'Vamo ou Bora', música de trabalho do cantor Xanddy Harmonia, com a cantora Ivete Sangalo. Xanddy e toda sua equipe lamentam profundamente o acontecido e manifestam o sentimento de pesar a todos os familiares, amigos e fãs da cantora Gal Costa", diz a nota.

A canção será um dos primeiros lançamentos de Xanddy, após o cantor deixar o grupo Harmonia do Samba , depois de 27 anos como vocalista do grupo baiano. Em setembro deste ano, o artista divulgou o single "Bebezona", em colaboração com Matheus Fernandes, dando início a sua carreira solo.

Gal Costa morre aos 77 anos em São Paulo

A cantora Gal Costa, de 77 anos, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, na sua casa, em São Paulo. Ainda não há informações sobre a causa da morte da artista. "É com profunda tristeza e o coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa, na manhã desta quarta-feira, 9 de novembro, em São Paulo", diz nota divulgada pela assessoria. O velório está previsto para acontecer na sexta-feira , de 9h às 15h, na Assembleia Legislativa da capital paulista.

A veterana era uma das atrações do festival Primavera Sound, na capital paulista, que aconteceu no final de semana passado, mas cancelou sua participação no evento. Em setembro deste ano, a artista passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Por recomendações médicas, ela ficaria afastada dos palcos até este mês. A cantora já tinha shows da turnê "Várias Pontas de Uma Estrela", em que revisitava grandes sucessos dos anos 80, marcadas para dezembro e janeiro.