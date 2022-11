Gal Costa - Divulgação

Rio - O corpo da cantora Gal Costa, que morreu na manhã desta quarta-feira (9) , será velado na Assembleia Legislativa da capital paulista, na sexta-feira (11), de 9h às 15h, em cerimônia aberta ao público. O enterro será fechado apenas para familiares e amigos próximos. As informações foram confirmadas pela assessoria da artista.

Ainda não há informações sobre a causa da morte de Gal, que faleceu em sua casa, em São Paulo. A veterana era uma das atrações do festival Primavera Sound, na capital paulista, que aconteceu no final de semana passado, mas cancelou sua participação no evento. Em setembro deste ano, a artista passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Por recomendações médicas, ela ficaria afastada dos palcos até este mês. A cantora já tinha shows da turnê "Várias Pontas de Uma Estrela", em que revisitava grandes sucessos dos anos 80, marcadas para dezembro e janeiro.

Gal Costa foi uma das maiores vozes da música popular brasileiraera. Ela era a musa dos anos 1970 e do movimento tropicalista. Sua ousadia e originalidade marcaram toda uma geração, com clássicos como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total".