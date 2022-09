Xanddy deixa o Harmonia do Samba para seguir carreira solo com novo nome artístico - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 21:33 | Atualizado 14/09/2022 21:37

Rio - Xanddy usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira, para anunciar que deixará o Harmonia do Samba, após 27 anos como vocalista do grupo baiano. Em nota oficial publicada no Instagram, o cantor explicou que seguirá em carreira solo a partir de 1º de outubro, adotando um novo nome artístico: Xanddy Harmonia. O artista ainda afirmou que cumprirá todos os compromissos que tem agendado com a banda.

"Deixo claro que este não é o fim, mas sim, o início de um novo ciclo para todos nós. Seguirei dando voz a nossa história musical e nessa nova jornada, contarei com o apoio do meu irmão e diretor musical Mestre Bimba, assim como toda banda e equipe", declarou o esposo de Carla Perez.

Apesar de não especificar os motivos que o levaram a deixar o grupo, Xanddy acrescentou: "Por razões das mais diversas ordens se fez necessário algumas tomadas de decisões, sendo essa a mais difícil. Não queremos deixar espaço para especulações: a decisão para essa mudança, foi muito pensada, amadurecida e tomada em conjunto. Esse é um novo momento para todos nós. O Harmonia do Samba permanecerá vivo em mim. Nossa história está resguardada e, apesar das mudanças, o time permanece junto e segue firme com a nossa torcida", completou.

