Sônia Abrão e Arthur Aguiar se encontraram na noite desta quinta-feiraReprodução Internet

Publicado 15/09/2022 21:50 | Atualizado 15/09/2022 21:50

Rio - O ator Arthur Aguiar, de 33 anos, postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto de seu encontro com a jornalista Sônia Abrão, de 59. Os dois jantaram juntos em um restaurante de São Paulo. Durante sua participação no "BBB 22", do qual saiu campeão, Arthur teve total apoio e torcida de Sônia.

"Finalmente nosso encontro aconteceu!!! Já te agradeci bastante pessoalmente por toda a torcida e apoio durante o programa, mas faço questão de vir aqui agradecer mais uma vez publicamente. @soniaabrao muito obrigado por tudo!! Adorei nosso papo ontem e o nosso jantar… Em breve, estaremos juntos ao vivo no seu programa e vou poder dividir com todo mundo um pouco de tudo que vem por aí… Obrigado, obrigado e obrigado!! Será que alguém da padaria gostou desse encontro?", escreveu Arthur na legenda da foto.

"Encontro de milhões", escreveu uma seguidora. "Que lindos", disse outra fã. "Eu amei", disse uma terceira pessoa.