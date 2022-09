Patrícia Poeta desabafou sobre as críticas que tem recebido na web - Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2022 19:42 | Atualizado 16/09/2022 08:03

Rio - Patrícia Poeta é alvo de críticas desde que assumiu o comando no "Encontro" substituindo Fátima Bernardes e ,nesta quinta-feira, a apresentadora resolveu desabafar sobre todos os comentários negativos feitos sobre seu trabalho no comando da atração matinal.

"Antes mesmo de estrear o 'Encontro', tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais. Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que o faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida. Meu abraço em cada pessoa que vai me ver no programa é de pura gratidão e o mais sincero possível. Por elas e por quem me assiste na TV, tive uma garra - que até eu desconhecia", iniciou a apresentadora em seu texto.



Ao longo da publicação, Patrícia Poeta disse que optou pelo silêncio nos primeiros dois meses sob o comando do "Encontro", mas que agora precisa colocar um basta em todas as mentiras que saíram ao seu respeito.

"Posso dizer com todo meu coração, que sou grata de estar onde estou e com as pessoas que estão junto comigo. Meus parceiros, nossa equipe, um grupo unido para um bem maior: o público. Termino aqui lembrando que nós mulheres somos capazes de chegar aonde quisermos, deixando para trás aqueles que nos diminuem, tentam desmerecer nossas conquistas ou impedir de chegarmos mais longe. Aos meus colegas de trabalho e ao público, mais uma vez, o meu muito obrigada. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos: não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso. Com amor, Patrícia Poeta."