Rio - Cauã Reymond confessou que não acompanha os trabalhos em que atua desde que interpretou o Jorginho de "Avenida Brasil", trama que foi ao ar em 2012. A revelação aconteceu durante o podcast "Papo de Novela", do Gshow, no qual o ator de 42 anos contou que só assiste os projetos audiovisuais que ele mesmo produz.

fotogaleria "Eu não costumo ter essa necessidade. Eu raramente sinto saudade de um personagem. Quando fecho a caixa, realmente fecho a caixa. Só em filme como 'A viagem de Pedro' e o com Tatá Werneck, pois sou produtor nos dois e preciso para chegar no corte final. Mas, o material em termo de novela e série eu não assisto. Se eu estiver passando na frente de um televisor e estiver passando uma cena, eu olho e assisto. Porém, não paro para assistir um capítulo. Se você me perguntar o que está passando agora, nem eu sei", revelou.

"Foi muito interessante porque foi um pulo do gato para mim em termos de liberdade. Eu falei: 'Cara, o importante é a trajetória'. O resultado obviamente é importante, eu sempre quero entreter e, se puder, gerar algum tipo de reflexão, mas comecei a prestar mais atenção na trajetória e deixar o resultado para as pessoas, para o público. É libertador."

Cauã Reymond relembrou o olhar perfeccionista durante as gravações de "Avenida Brasil" e afirmou que o folhetim foi especial em sua trajetória profissional. "Foi um trabalho que me marcou em vários sentidos, e eu fiquei muito mexido com o personagem. É uma história muito trágica, tinha uma coisa do lixão, a Carminha era adotada, o Jorginho era adotado... eu fiquei mexido e era muito crítico e perfeccionista, queria fazer as cenas de novo porque achava que podia ficar melhor. Tenho certeza que eu devo ter deixado muitos colegas cansados, porque para eles a cena já estava boa."