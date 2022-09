Paula Fernandes - Reprodução/Youtube

Publicado 15/09/2022 14:56

Rio - Paula Fernandes recordou durante entrevista para o "Corredor 5", no Youtube, sua participação no especial do cantor Roberto Carlos, na TV Globo, em 2010. A cantora de 38 anos comentou sobre o sucesso de uma de suas músicas na novela "Paraíso", de 2009, o que chamou a atenção do rei, e os rumores que surgiram na época de que estaria vivendo um romance com o artista.

"No meio, as pessoas já falavam de mim. Minha música tocava inteira, todos os dias na novela, e ninguém sabia a cara que eu tinha. Aí, fui apresentada pelo Roberto Carlos: 'olha, gente, essa é a Paula Fernandes'. Ele acreditou em mim, e isso não tem preço. As más línguas dizem que ele queria ter um caso com a cantora. Foi o que eu ouvi", contou. "Talvez a explicação fosse pelo fato de ser uma mulher no palco ao lado de um homem. As pessoas romantizam e queriam um conto de fadas. Era simplesmente um homem como ele, acreditando numa artista. Se eu não fosse ninguém, não teria durado um ano. E olha eu aqui", acrescentou.

Na época, o figurino usado por Paula Fernandes, um vestido azul curto, chamou atenção de quem assistiu ao especial de Roberto Carlos. "Eu queria, na verdade, usar vermelho. Sou abusada, mas sei que não podia. Aí escolheram um vestido azul, bem curto, para mim. Só que houve uma mudança de planos e tivemos que cantar sentados porque o Roberto estava com dor. Cruzar as pernas com aquele vestido foi mais difícil do que cantar quase oito minutos ao lado dele. Mas eu sabia que poderia estar ali. Se ele me escolheu é porque mereço e vou fazer direito", concluiu.