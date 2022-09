Isis Valverde anuncia que viverá a socialite Ângela Diniz no cinema - Reprodução / Instagram

Isis Valverde anuncia que viverá a socialite Ângela Diniz no cinemaReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2022 13:06 | Atualizado 15/09/2022 13:23

Rio - Isis Valverde usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para anunciar que interpretará Ângela Diniz em filme sobre a vida da socialite. Ângela foi morta em 1976 pelo seu companheiro na época, Raul Fernando do Amaral Street, em uma casa localizada na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio.

fotogaleria

"Feminicídio foi qualificado como crime apenas em 2015. Mas isso não quer dizer que antes mulheres não eram assassinadas pelo fato de serem mulheres", iniciou a atriz em uma publicação no Instagram. "Um dos casos mais emblemáticos de feminicídio aconteceu quando esse nome ainda nem era cogitado. Em dezembro de 1976, a vítima, Ângela Diniz, foi morta por seu companheiro, Doca Street. Foram necessários dois julgamentos para que ele fosse considerado culpado. O resultado do primeiro julgamento foi que ele era inocente e tinha agido para defender a própria honra", contou.

"Os argumentos não mudam muito, mesmo 45 anos depois. Se somos agredidas ou mortas, sempre querem nos culpar: nós, as vítimas. Ou estamos com roupa decotada, ou justa, ou curta, ou andando em um lugar deserto, ou estamos na rua tarde da noite... Mas a verdade é que nada disso é justificava. Não é hoje, não era na época que Ângela Diniz foi assassinada e nunca será", acrescentou Isis. "É justamente nesse novo projeto que iremos trazer à tona todas essas questões. Um filme sobre a vida de Ângela Diniz, filmado ainda este ano. Já mergulhada na história dela, fica sempre a reflexão: até quando vão querer nos vilanizar, até quando seremos nós as vítimas destas histórias?", pontuou a atriz.

A história de Ângela Diniz foi apresentada às novas gerações através do podcast "Praia dos Ossos", produzido pela Rádio Novelo e idealizado por Branca Vianna. Já no cinema, o longa-metragem sobre a vida da socialite será assinado por Hugo Prata e ainda não possui data de estreia.

Veja a publicação