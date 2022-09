Angélica comenta sobre rumores de rixa com Mara Maravilha - Reprodução / Instagram

Angélica comenta sobre rumores de rixa com Mara MaravilhaReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2022 10:30

Rio - Angélica comentou sobre a suposta rivalidade com Mara Maravilha durante uma entrevista para "O Programa de Todos os Programas", na última terça-feira. Na ocasião, a loira foi questionada sobre ter alguma rixa com outras principais apresentadoras dos anos 1990 e deixou claro que mesmo que não fossem amigas, nunca brigou com nenhuma delas.

"Escutávamos uma pessoa falando aqui, outra falando ali… Uma hora acreditava, outra desacreditava. Depois, saía na imprensa", iniciou Angélica sobre os rumores de rivalidade que se fortaleceram na época. "Estávamos trabalhando para caramba, todo mundo naquela juventude, naquela ebulição", acrescentou, alegando que nunca desrespeitou as colegas de trabalho.

"Nunca teve uma briga, nunca teve uma 'treta', nunca teve isso. Cada uma tem uma história e a gente sempre se respeitou. Quando tinha essa rixa de público, a gente falava com os fãs pra não xingarem as outras. Nunca teve uma 'treta' oficial", explicou.

"Amizade: eu sou uma pessoa muito de amigos, respeito muito o coleguismo, mas também nunca fomos amigas. A gente se aproximou mais agora, mais velhas, todas. E foi natural essa reaproximação, aconteceu. E é assim. Não dá pra forçar uma barra em amizade. Tem que ser de verdade", pontuou Angélica.

Em outubro de 2021, Mara Maravilha disse ao podcast "Ticara Caticast", que sofreu com difamação ao inventarem que ela havia feito uma oferenda com o objetivo de causar mal à Angélica.

"Eu tive um pouco de relação com a Angélica e aí, tiveram algumas fofocas em relação à 'macumba', mas já foi, está lá no mar do esquecimento. Foi uma calúnia. Ganhei o processo. Eu e Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia", desabafou na época.