Ryan Reynolds faz colonoscopia e descobre pólipoReprodução de vídeo

Publicado 15/09/2022 08:41 | Atualizado 15/09/2022 08:49

Rio - Estrela do filme "Deadpool", Ryan Reynolds, de 45 anos, foi surpreendido ao fazer sua primeira colonoscopia e filmar o exame para mostrar para as pessoas a importância do procedimento na detecção do câncer de cólon. Foi através dele que ator canadense descobriu um 'pólipo extremamente sutil'.

“Normalmente, eu nunca teria feito qualquer procedimento médico diante de uma câmera e depois compartilhado, mas não é todo dia que você aumenta a conscientização sobre algo que definitivamente salvará vidas. Essa é suficiente motivação para eu deixar você entrar em uma câmera que está sendo colocada no meu rabo”, brincou o ator no vídeo.

No exame, que durou cerca de 25 minutos, os médicos guiam o endoscópico, que tem uma câmera na extremidade, no reto e no cólon. O aparelho permite que os médicos analisem o interior da região. Através dele os profissionais descobriram um pólipo (lesão que pode crescer no intestino) em Reynolds. "Você fez uma preparação tão boa que consegui encontrar um pólipo extremamente sutil no lado direito do seu cólon", disse o médico para o astro. "Isso potencialmente salvou a sua vida. Eu não estou brincando. Não estou sendo muito dramático. É exatamente por isso que você faz esse procedimento", completou o profissional.



Ryan, então, passou por um procedimento para a retirada do pólipo e reforçou a importância da colonoscopia. "Você está interrompendo a história natural de uma doença, de um processo de algo que poderia ter se tornado um câncer e causado diversos problemas."

O câncer colorretal é o terceiro câncer mais frequentemente diagnosticado nos Estados Unidos, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer.