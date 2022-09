Fernanda Paes Leme encontrou Thelminha quando o voo das duas foi cancelado por problema técnico - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 19:04 | Atualizado 14/09/2022 19:05

Rio - Fernanda Paes Leme encontrou com a ex-BBB Thelminha no meio de uma situação tensa, nesta quarta-feira. A atriz usou os Stories do Instagram para contar que estava pronta para pegar um voo que faria, quando foi informada que a aeronave não decolaria por problemas de manutenção. Do lado de fora do avião, a artista descobriu que a médica estava no mesmo voo, que acabou sendo cancelado.

Antes de encontrar a ex-sister, Fê explicou que estava alegre por ter conseguido antecipar seu voo depois de terminar um trabalho antes do previsto. "Olha que sorte... Antecipei meu voo porque acabei bem mais cedo de filmar. Uhuuu! Aí na hora de decolar, o avião parou na pista, não voou. Agora estão fazendo manutenção e, se não rolar, a gente troca de aeronave se tiver disponível. Como eu adoro um perrengue chique", contou ela.

"Legal, vamos desembarcar. Mas é isso, problema técnico, estão certos... Agora, veremos que horas que vai surgir uma nova aeronave", desabafou a morena, enquanto mostrava a movimentação dos passageiros descendo do avião.

Durante a situação, a atriz acabou recebendo uma mensagem de Thelminha, que viu os Stories de Fernanda e avisou que estava no mesmo voo. Então, as famosas surgiram juntas: "Olha quem chegou para sofrer junto!", brincou Fê. No vídeo, a campeã do "BBB 20" revelou uma curiosidade: "Você sabe que eu sempre perco o voo e este eu não perdi", disse. "Está vendo! Então foi você, Thelminha!", rebateu Fernanda, fazendo graça da situação.